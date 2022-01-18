"الأوقاف": منع إمام وخطيب من صعود المنبر لمخالفتهما موضوع خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة إمام وخطيب إلى باحث دعوة ومنعهما من صعود المنبر وإلغاء ترخيص خطيب لمخالفتهما موضوع خطبة الجمعة وتجاوزهما الوقت المحدد لها.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن وزير الأوقاف قرر إحالة طلعت عبد النبي عبد الجواد ناجي إلى وظيفة باحث دعوة بناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم بالوزارة التي تضمنت مخالفة المذكور لموضوع خطبة الجمعة وتجاوزه الوقت المحدد لها، وذلك أثناء خطبة وصلاة يوم الجمعة الماضي الموافق 14 يناير الجاري، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد في أي مسجد من مساجد الجمهورية، كما تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.

كما قرر وزير الأوقاف إلغاء ترخيص نور الدين محمد محمود خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة، بناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم بالوزارة التي تضمنت مخالفة المذكور لموضوع خطبة الجمعة وتجاوزه الوقت المحدد لها، وذلك أثناء خطبة وصلاة يوم الجمعة الماضي الموافق 14 يناير الجاري، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أي عمل دعوي مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد في أي مسجد من مساجد الجمهورية، كما تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.

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