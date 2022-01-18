الجيزة: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة معروضة للبيع بسوق أوسيم

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٣ طن لحوم ودواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي معروضة للبيع للمواطنين بسوق الثلاثاء.

وبحسب بيان اليوم، شن خلال مركز ومدينة أوسيم حملة مكبرة على سوق الثلاثاء بالمركز شارك فيها لجنه صحة وسلامة الأغذية بالمركز وإدارة الطب البيطري والبيئة والصحة وفور وصول الحملة فر كل الباعه المتواجدين بالسوق تاركين بضائعهم وكافة المنتجات التي يعرضونها لبيعها للمواطنين.

وتابعت المحافظة: وبالكشف عن البضائع من خلال مركز ومدينة أوسيم وإدارة صحه وسلامه الاغذية و الطب البيطري تبين ان جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفاسدة بالكامل ومجهولة المصدر حيث بلغت الكميات المضبوطة ٣ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم وكفته وكبدة غير صالحة للاستخدام الادمي فاسدة بالكامل وتعاني من تغير كامل في الصفات الطبيعية نتيجه فسادها منذ فترة زمنية وكانت تباع بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم والجهات المشاركة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة بمتابعة من فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.