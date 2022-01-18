علاوة دورية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بحد أقصى 200 جنيه

08:10 م الثلاثاء 18 يناير 2022
علاوة دورية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بحد أقصى 200 جنيه

عبد الصادق الشوربجي

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كتب- مينا غالى:

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الموافقة على إقرار العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في شهر يناير ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٢٠ جنيها وحد أقصى ٢٠٠ جنيه.

وبحسب بيان للهيئة، يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وإيماناً منها بضرورة تحسين وتطوير بيئة العمل.

عبد الصادق الشوربجي علاوة دورية للعاملين المؤسسات الصحفية الهيئة الوطنية للصحافة

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