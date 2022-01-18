السيسي لولي عهد أبوظبي: ندعم خطواتكم للدفاع عن أمن الإمارات

كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقدم الرئيس السيسي تعازيه للشيخ محمد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي.

وعبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الارهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي أستهدف أراضي دولة الامارات الشقيقة، مؤكداً دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من اجل الدفاع عن اراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الاماراتي الشقيق.

وشدد على ارتباط أمن واستقرار دولة الامارات بالامن القومي المصري، امتداداً للعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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