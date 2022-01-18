انتهاء التحقيق مع الطبيب المعالج للإبراشي بنقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أنهت نقابة الأطباء، قبل قليل، تحقيقها مع الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، بشأن أزمة علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وغادر "عباس" مقر نقابة الأطباء، بعد حضوره جلسة التحقيق التي بدأت في مساء اليوم.

وأدلى "عباس" بأقواله في أزمة علاج الإبراشي أثناء عزله المنزلي، وقدم عددا من الأوراق التي تثبت صحة حديثه إلى لجنة التحقيق بالنقابة.

يأتي ذلك بعدما عقدت لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، جلسة ظهر اليوم للتحقيق مع الدكتور خالد منتصر في الشكوى المقدمة من الدكتور شريف عباس، ضده لاتهامه بالتشهير به.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد قبل الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع "كوفيد-19".

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كما اتهم الكاتب خالد منتصر، طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

واعتبر منتصر في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الأربعاء، أن تعامل الطبيب مع الإبراشي يعد "جريمة طبية مكتملة الأركان، وليس كما قالت زوجته مجرد خطأ طبي".

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