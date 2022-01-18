البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (بث مباشر)

07:19 م الثلاثاء 18 يناير 2022
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كتب- مينا غالى:

بدأت منذ قليل قداس عيد الغطاس من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من أحبار الكنيسة.

ويقام القداس مساء اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور الشعب القبطي، حيث اعتاد البابا ترؤس قداس الغطاس سنويًا من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية خلال الأعوام الماضية.

وكان القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلن أن حضور قداس اليوم بالحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبدأ الحجز لقداس عيد الغطاس ابتداء من الأسبوع الماضي لتحديد عدد الحضور بالقداس.​

البابا تواضروس عيد الغطاس الكاتدرائية المرقسية الإسكندرية

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