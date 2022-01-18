غلق وتشميع مطعم بحدائق الأهرام يقدم منتجات غير صالحة للاستخدام

06:58 م الثلاثاء 18 يناير 2022
غلق وتشميع مطعم بحدائق الأهرام يقدم منتجات غير صالحة للاستخدام

أرشيفية

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع مطعم مخالف للاشتراطات البيئة والصحية وبه منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي "فاسدة" بحدائق الأهرام.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، شنت حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع مطعم مأكولات بقطاع هضبة الأهرام في "المنطقة ه‍" غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به، وذلك فور تلقي شكوى من المواطنين عن المطعم المشار إليه، وتم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.​

يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

تشميع مطعم حدائق الأهرام منتجات غير صالح

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