مصادر: الآثار تستعد للإعلان عن كشف أثري مهم مارس المقبل

06:56 م الثلاثاء 18 يناير 2022
مصادر: الآثار تستعد للإعلان عن كشف أثري مهم مارس المقبل

وزارة السياحة والآثار ارشيفية

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القاهرة - مصراوي:

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، عن الاستعداد للإعلان عن كشف أثري مهم خلال شهر مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي كبير حتى يكون له تأثير إيجابي على السياحة خلال الفترة المقبلة، استكمالا للاستراتيجية الإعلامية المتبعة خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التفاصيل الكاملة للكشف الأثري لم تكتمل بعد، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريا من قبل البعثة المصرية العاملة في الكشف.

وقد احتفلت وزارة السياحة والآثار، بعيد الأثريين المصريين، مساء أمس الاثنين بدار الأوبرا المصرية، ويعود ذلك اليوم، إلى ذكرى تعيين الدكتور مصطفى عامر، أول رئيس مصري لمصلحة الآثار عام 1953، وهو نفس اليوم، الذي شهد تمصير المصلحة، بعد أن كانت إدارتها خاضعة لرئاسة الأجانب، وفقًا للدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق.

وزارة السياحة والآثار كشف أثري مؤتمر صحفي دار الأوبرا المصرية

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