حدث في 8 ساعات| زيادة جديدة برواتب الموظفين.. وموقف هدم بلوكات مدينة نصر
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 توجيهات جديدة للحكومة بشأن إقرار زيادة في المرتبات، والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المعلمين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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