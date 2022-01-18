حدث في 8 ساعات| زيادة جديدة برواتب الموظفين.. وموقف هدم بلوكات مدينة نصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 توجيهات جديدة للحكومة بشأن إقرار زيادة في المرتبات، والإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المعلمين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: