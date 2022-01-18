رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع (سهم - 1)

05:38 م الثلاثاء 18 يناير 2022
رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع (سهم - 1)

رئيس الأركان يشهد سهم - 1

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كتب - محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين (سهم – 1) والذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

أتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى تنفيذ المشروع ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءه وإقتدار، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة .

أسامة عسكر القوات المسلحة مشروع مراكز قيادة خارجى وحدات القوات المسلحة تدريب قتالي

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