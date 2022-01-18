قوات الصاعقة والمظلات تستقبل أبطال "قادرون باختلاف" -فيديو

كتب - محمد سامي:

استقبلت القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات، أبطال "قادرون باختلاف"، وشاركوا أبطال القوات الخاصة بعض أنشطتهم، وسط ترحاب كبير بهم.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع مقطع فيديو للزيارة على الصفحة الرسمية، حيث تم استقبالهم بعرض لحرس الشرف، كما قدمت الموسيقات العسكرية أروع المعزوفات الوطنية وأجمل العروض.

وشارك الأطفال، أبطال قوات الصاعقة المصرية تدريباتهم في صالة الإعداد البدني، واستخدموا أجهزة الجيم وتسلق الحبال وغيرها.

كما زاروا مدرسة الصاعقة المصرية، وعاشوا يوما كاملا مع أبطال الصاعقة المصرية، وشاركوا في عدد كبير من التدريبات بميدان الجبال، الذي له دور مهم في صناعة الأبطال.

وشاهد الأطفال، القفز والتدريب في حمام السباحة، وميادين الموانع داخل قوات الصاعقة، وميادين التعايش، ورسموا أعلام مصر.