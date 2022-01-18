مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية.. وتخفيض مديونية "البترول"

05:29 م الثلاثاء 18 يناير 2022
مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية.. وتخفيض مديونية "البترول"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- مصراوي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

وتابع رئيس الوزراء " سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات".

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.​

مصطفى مدبولي فض التشابكات المالية تخفيض مديونية البترول الرئيس عبدالفتاح السيسي

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