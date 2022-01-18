بتكلفة ٢٥ مليار جنيه.. "الري" تكشف للنواب خطة مواجهة آثار السيول وحماية الشواطئ

04:46 م الثلاثاء 18 يناير 2022
بتكلفة ٢٥ مليار جنيه.. "الري" تكشف للنواب خطة مواجهة آثار السيول وحماية الشواطئ

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري والموارد المائية للمشروعات الكبرى والتنسيق، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الزراعة للاستفادة من مياه السيول والأمطار، موضحًا أن وزارة الزراعة تقوم بتوعية المزارعين.

وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بضرورة الاستفادة من كميات الأمطار، مضيفًا: "المياه كنز ولدينا نقص في كميات المياه"، داعيًا للاستفادة من المياه في أفضل صورها.

وتابع السجيني: "الدولة تعمل على قدم وساق لحماية مواردها المائية، ولوقف التعديات على الأراضي الزراعية أيضاً.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إن الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة موازية للدلتا الحالية وتقوم بجهود كبيرة لتوفير موارد مائية لكل المشروعات الكبيرة والمهمة، مضيفًا: وننتظر افتتاح محطة المياه في الضبعة.

وكشف مساعد وزير الري والموارد المائية للمشروعات الكبرى والتنسيق عن خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ، موضحًا أن تكلفتها تصل إلى ٢٥ مليار جنيه لحماية الشواطئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة- ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، خصوصاً محافظتَي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

شحتة إبراهيم وزارة الزراعة مياه السيول أمطار توعية المزارعين

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