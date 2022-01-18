توجيه عاجل من الرئيس بإضافة 3 تخصصات إلى مكافأة أطباء الامتياز

04:19 م الثلاثاء 18 يناير 2022
توجيه عاجل من الرئيس بإضافة 3 تخصصات إلى مكافأة أطباء الامتياز

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

السيسي مكافأة أطباء الامتياز وزير المالية محمد معيط

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