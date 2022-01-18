حوافز جديدة.. السيسي يوجه بتعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات

04:16 م الثلاثاء 18 يناير 2022
حوافز جديدة.. السيسي يوجه بتعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

كما وجه الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

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