الجيزة: إزالة منشآت مخالفة بالطالبية وأبو النمرس ومنشأة القناطر- فيديو

04:14 م الثلاثاء 18 يناير 2022
الجيزة: إزالة منشآت مخالفة بالطالبية وأبو النمرس ومنشأة القناطر- فيديو

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

أبو النمرس

ضبط مركز ومدينة أبو النمرس، أعمال بناء دور مخالف بعقار على مساحة ١٦٠م بدون ترخيص بقرية ترسا بالوحدة المحلية بمنيل شيحة وتم تنفيذ الإزالة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

حي الطالبية

قام حي الطالبية، بإيقاف أعمال بناء جمالون مخالف بدون تراخيص وإزالته مع مصادرة محتوياته وفك الحديد وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف ومتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

منشأة القناطر

أزال مركز ومدينة منشأة القناطر، مخالفة بناء بعقار تحت الإنشاء بذات الكوم ببرقاش، بالإضافة إلى تنفيذ 5 قرارات إزالة على أرض ري بمساحة كلية ١٦٢م تقريبا ببرقاش بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس المركز.

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