رئيس "النواب" يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

كتب- مصراوي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وأعرب جبالي عن اعتزازه بهذه الزيارة، التي تُعبر عن عمق ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، وعلى الصعيد البرلماني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تطلعه لدفع العلاقات البرلمانية الثنائية والتنسيق بين المجلسَين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقَين.

وأعرب صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عن تقديره تلك الزيارة، والتي تُعبر بشكل راسخ عن عمق وتاريخية العلاقات بين البلدَين الشقيقَين، في المجالات كافة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسَين، بما يضمن التنسيق بينهما وتبادل الآراء تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.