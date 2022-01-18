وفاة أكبر باحث دكتوراه في مصر قبل مناقشة الرسالة بشهر

كتب- محمد سامي:

توفي منذ قليل حسني هداهد، أكبر باحث دكتوراه في مصر والعالم العربي عن عمر يناهز 85 عاما، حيث كان أكبر الأشخاص الحاصلين علي الماجستير رغم بلوغه سن 83 عامًا وخروجه علي المعاش منذ 1988، حيث كان يستعد لمناقشة الدكتوراه خلال شهر مارس القادم.

مصراوي كان قد التقى حسني هداهد في يونيو 2020 بعد حصوله على الماجستير من جامعة المنصورة في اللغة العربية في الأدب في العصر العباسي الثاني "لأحد الشعراء الذين لم ينالوا شهرة وهو الشاعر" نصر بن أحمد البصري" الشهير بالخبر أرزي.

وكشف خلال لقاء مصراوي معه أن العلم غير مرتبط بالسن، وقال إنه واجه العديد من الصعوبات من تهكمات الأقارب والأصدقاء لمراجعة محاولته الدراسة في الكبر لكن كل ذلك لم يضيق به صدره.

وأضاف أنه قد حصل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديرا للإدارة التعليمية بمنيا القمح، وفي عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وحصل على تقدير جيد مرتفع وبعد نهاية الدراسة الجامعية حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير.

وأوضح أنه لا يوجد مستحيل مع الأمل، وأنه فخور بحصوله على الماجستير في أقل من عام بدرجة ممتاز، ويطمح في الحصول على الدكتوراه لكن أبناءه يخشون عليه من الإجهاد والسفر وخاصة أنه يستقل القطار فجرا في هذا السن.

جزء من الحوار السابق لمصراوي