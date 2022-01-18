وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون مع مؤسسة شباب القادة

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"؛ لبحث سبل التعاون في ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE وتجربة مؤسسة شباب القادة "YLF"، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحيتها، استعرضت وزيرة الهجرة جهود تجربة مركز وزارة الهجرة للحوار وربط الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بالوطن، والاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال بالخارج، موضحة أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات، مضيفة أن منتدى شباب العالم شهد التنسيق مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، تمهيدًا لمبادرة "Young Egyptian Passion.. YEP"، والتنسيق لمجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مصر، مع تخصيص السيد الرئيس للعام 2022، عام مؤسسات المجتمع المدني.

ورحبت وزيرة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة "YLF" وإتاحة الفرصة للفتيات الرائدات في مجال الأنشطة الطلابية في قطاع الصناعة، لاكتساب الخبرات من علمائنا بالخارج المتميزين في قطاعات الصناعة المختلفة، بجانب توسيع التعاون مع الشباب الأفريقي لتعم الفائدة في القارة السمراء بين الأشقاء، مشيرة إلى لقائها عددًا من الشباب الأفارقة من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وتطلعهم للتعاون بين شباب مصر وأشقائهم في دول أفريقيا، للنهوض بالقارة في مختلف القطاعات، مثمنة جهود المصريين بالخارج في إطلاق العديد من المشروعات في أفريقيا، بالتعاون مع الشباب الأفريقي في تلك الدول.

وفي السياق ذاته، أشادت مكرم، بما استعرضه النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF" من جهود المبادرة في الفترة الماضية من تدريب وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، بجانب المبادرة الرائدة لتدريب فتيات التعليم الفني في عدة محافظات "She Leads"، وتقديم جهود كبيرة لتوفير فرص لاحتواء قدرات الشباب وتعظيم طاقاتهم والاستفادة من أفكارهم.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة "YLF"، أن التعاون بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، من شأنه أن يعيد جسور الثقة إلى الشباب، بجانب التغلب على العقبات المختلفة، متابعًا أنه تم تدريب نحو 35 ألف متدرب، بجانب نحو 2500 من الفتيات، في 27 محافظة، منذ بدء العمل في 2017، متطلعًا للتعاون بين شباب الدارسين بالخارج ونظرائهم بالداخل، لتحقيق استفادة أكبر للوطن، مشيدًا بدور المركز في تعريف الشباب بما يحدث في مصر من إنجازات في وقت قياسيّ

وتابع فتحي أن هناك تعاون كبير بين خبراء في ريادة الأعمال وأساتذة الجامعات والإعلاميين لتسليط الضوء على جهود المبادرة، بجانب تقييم المشروعات التي تقدم بها الشباب والتي يتم المفاضلة بينها للفوز بجوائز مؤسسة شباب القادة "YLF”، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم لقاء افتراضي بين شباب مصر من رواد الأعمال في المجال الصناعي وخبراء من "مصر تستطيع" بجانب إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يضم ورشًا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في أفريقيا، كما أهدى النائب أحمد فتحي، درع مبادرة She Leads إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

مؤسسة شباب القادة YLF، هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى إعداد القادة من الشباب، وتوفر للطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة للمشاريع ولديهم مهارات تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل عن طريق تطوير مهارات القيادة المطلوبة في سوق العمل.