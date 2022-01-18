الجديد في علاج الأورام.. في مؤتمر الجمعية الدولية وسط مشاركة عالمية

كتب - مصطفى عريشة:

يعقد المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الدولية للأورام، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام "اورتك"، والجمعية الأوروبية لعلاج الأورام، للإعلان عن الجديد في علاج الأورام والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام والتشخيص الجيني والعلاج المشخصن.

ويشارك في المؤتمر، الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي، والدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والدكتور ماجد أبوسعدة، أستاذ أمراض النساء وأورام النساء بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ أمراض الصدرية بقصر العيني ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي للعزل.

ويناقش المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص التصويري والباثولوجي لأورام الثدي والنساء، وعينة الحمض النووي السائلة لتشخيص ومتابعة أورام الرئة.

كما يجرى خلال المؤتمر الإعلان عن أدوية جينية وموجهة لعلاج أورام الثدي والرئة والمبيض، ومشاركة مركز أبحاث طب عين شمس لتفعيل لقاحات بعض أنواع السرطان، وتوطين الحلول الجينية والمعلوماتية لمرضى الأورام في مصر.