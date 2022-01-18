رئيس هيئة المساحة: حصر المساجد على الخرائط الرقمية يوقف التعديات على بيوت الله

كتب - محمود مصطفى:

قال المهندس علي المنوفي رئيس هيئة المساحة، إن حرص وزارة الأوقاف على حصر ورفع جميع المساجد على مستوى الجمهورية على الخرائط الرقمية، يأتي ضمن خطتها لمواكبة العصر.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، الاثنين، بمقر الوزارة، أن رفع المساجد على الخرائط الرقمية لضمان حسن الاستغلال والحوكمة، ورصد وأي تغييرات تطرأ عليها سواء تعديات أو تغيرات ويمكن رصدها بكل سهولة، ويساعد على الحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن توثيق المساجد ورفعها على الخرائط الرقمية، أمرا هاما في هذه المرحلة التي تهتم الدولة فيها بالرقمنة، و تساعد على ضبط المخالفات بشكل أسرع أو أي تعدِ يحدث لأي منشأة.