محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف 7 طرق حيوية – صور وفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان اليوم، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في بدء أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر، وتم البدء في فرد طبقة الدقشوم بدءًا من مسجد الرحمن الرحيم وحتى موقف الأتوبيس بطول ١.٥ كم وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدداً من القطاعات الحيوية بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس خلال العام المالي الجاري.

كما تابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال ٢ بحي بولاق الدكرور والذي يعد محور مروري هام وحيوي يخدم أهالي بولاق الدكرور والذي تم الانتهاء من رصفه وتطويره بطول ٣ كم.

كما تابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع النزهة بمدينة الحوامدية والذي تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بالطريق وتنفيذ أعمال التنسيق العام ووضع أعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاه إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق 11 تمهيدآ لرصف الطريق كأحد الحلول المرورية.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بشارع الأسطبل بمركز أوسيم بداية من كوبري الزيدية وحتى شارع الفكرية، بطول حوالي ٢كم وعرض 11 م.