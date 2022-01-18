محافظ القاهرة يوجه برفع مخلفات البناء على المحاور الجديدة

02:17 م الثلاثاء 18 يناير 2022
محافظ القاهرة يوجه برفع مخلفات البناء على المحاور الجديدة

اللواء خالد عبدالعال

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحملة المشتركة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركة إنفيروماستر المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لرفع تراكمات مخلفات البناء (الردش) بالمنطقة الواقعة خلف "اسبيكو" امتداد محور ترعة الطوارئ بحي السلام أول حتى الحدود مع محافظة القليوبية.

وشدد محافظ القاهرة، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة سرعة رفع هذه التراكمات وتكثيف أعمال النظافة على المحاور والطرق الجديدة.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة، الشرقية واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وشركة النظافة.

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