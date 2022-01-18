طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن بناء المدارس الخاصة

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن قيام هيئة الأبنية التعليمية بطرح مشروع PPP عبر مناقصات محدودة في وقت سابق، وموافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركات القطاع الخاص لبناء المدارس، وتوفير الأرض المستهدفة لبناء فصول العام الأول والمقدرة بـ30 ألف فصل بالتوازي مع قيام الحكومة بتخصيص موازنة لتنفيذ عدد الفصول التي تقوم هي ببنائها بعيدًا عن القطاع الخاص في نظام PPP.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه تم بناء عدة آلاف من الفصول ثم توقف المشروع برمته، سواء في شقِّه الحكومي أو التشاركي دون معرفة أسباب ذلك التوقف؛ خصوصاً في ظل احتياجنا بشدة إلى مثل هذا المشروع.

وشددت راوية مختار على ضرورة الوقوف على أسباب توقف هذا المشروع وبحث سبل إحيائه أو القيام بمشروع مماثل يتلافى السلبيات التي أوقفت استكمال هذا المشروع في ظل توجهنا نحو تطوير التعليم ليواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة .

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