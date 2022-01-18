طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن بناء المدارس الخاصة

12:57 م الثلاثاء 18 يناير 2022
طلب إحاطة ضد وزير التعليم بشأن بناء المدارس الخاصة

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن قيام هيئة الأبنية التعليمية بطرح مشروع PPP عبر مناقصات محدودة في وقت سابق، وموافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركات القطاع الخاص لبناء المدارس، وتوفير الأرض المستهدفة لبناء فصول العام الأول والمقدرة بـ30 ألف فصل بالتوازي مع قيام الحكومة بتخصيص موازنة لتنفيذ عدد الفصول التي تقوم هي ببنائها بعيدًا عن القطاع الخاص في نظام PPP.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه تم بناء عدة آلاف من الفصول ثم توقف المشروع برمته، سواء في شقِّه الحكومي أو التشاركي دون معرفة أسباب ذلك التوقف؛ خصوصاً في ظل احتياجنا بشدة إلى مثل هذا المشروع.

وشددت راوية مختار على ضرورة الوقوف على أسباب توقف هذا المشروع وبحث سبل إحيائه أو القيام بمشروع مماثل يتلافى السلبيات التي أوقفت استكمال هذا المشروع في ظل توجهنا نحو تطوير التعليم ليواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة .

مجلس النواب راوية مختار طارق شوقي وزير التربية والتعليم المدارس الخاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: زيادة الإحساس بالبرودة وتجدد فرص الأمطار ليلًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا