القوى العاملة: إعادة التعاقد مع الممرضات المصريات في أكبر صرح طبي بالكويت

12:20 م الثلاثاء 18 يناير 2022
القوى العاملة: إعادة التعاقد مع الممرضات المصريات في أكبر صرح طبي بالكويت

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت في إقناع إدارة مستشفى السيف -أكبر الصروح الطبية بالكويت- لإعادة الثقة للتعاقد مع الممرضات المصريات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت.

وأشار الملحق العمالي إلى أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قرارا سابقا بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.

وأوضح الملحق العمالي أنه أجرى العديد من الزيارات والتقى إدارة المستشفى وتم إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام 10 ممرضات كتجربة إذا نجحت سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأن المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين.

جدير بالذكر أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية في الدول الموجودة فيها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة لراغبي السفر من أجل العمل في الخارج، وتؤدي دورها في المرحلة التي تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن، فضلا عن مراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل -سجل أبيض- مع العمالة المصرية في السابق.

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