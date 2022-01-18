الأوقاف: حصر المساجد على مستوى الجمهورية ووضعها على الخرائط الرقمية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم تسجيل جميع المساجد بالجمهورية على الخرائط الرقمية وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حصر جميع بيوت الله وملحقاتها بالتعاون مع هيئة المساحة.

وأضاف جمعة، خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة، اليوم الاثنين، أن توثيق المساجد يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي ويساهم في رصد أي تعديات على المساجد أو ملحقاتها مهما بلغ حجمها ما يساعد في التعامل معها.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سبق التعاون مع هيئة المساحة وتم إطلاق أطلس الأوقاف في 92 مجلدا مسجلا بها أصول هيئة الأوقاف.