بالأسعار الجديدة.. التموين تعلن توريد 765 ألف طن من قصب السكر

12:15 م الثلاثاء 18 يناير 2022
بالأسعار الجديدة.. التموين تعلن توريد 765 ألف طن من قصب السكر

قصب السكر

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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 765 ألفا و140 طنا من محصول قصب السكر من المزارعين من خلال مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية وإنتاج ما يقرب من 71 ألف طن سكر.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن أسعار توريد قصب السكر للعام الحالي بواقع 810 جنيهات للطن القصب بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي.

قصب السكر وزارة التموين علي المصيلحي

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