الطقس اليوم وغدا.. الأرصاد: زيادة الإحساس بالبرودة وتجدد فرص الأمطار ليلا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل تحديثات حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل: سيكون هناك المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء اليوم وغدا نتيجة نشاط الرياح الباردة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تقل فرص سقوط الأمطار خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء وتجدد ليلا على السواحل الغربية.