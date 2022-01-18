الطقس اليوم وغدا.. الأرصاد: زيادة الإحساس بالبرودة وتجدد فرص الأمطار ليلا

11:54 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
الطقس اليوم وغدا.. الأرصاد: زيادة الإحساس بالبرودة وتجدد فرص الأمطار ليلا

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل تحديثات حالة الطقس خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل: سيكون هناك المزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء اليوم وغدا نتيجة نشاط الرياح الباردة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تقل فرص سقوط الأمطار خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء وتجدد ليلا على السواحل الغربية.

272037811_293590726132835_2354182704012079414_n272018114_293590682799506_682849621858948344_n

الطقس الأمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: زيادة الإحساس بالبرودة وتجدد فرص الأمطار ليلًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا