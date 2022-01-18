الرئيس يتابع باستمرار.. الحكومة: بدء الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات غدا الأربعاء 19 يناير 2022 تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها مطلع شهر يناير الجاري.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 تبدأ من الأربعاء 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6/2/2022 وحتى 26/2/2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/3/2022 وحتى 26/3/2022.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب اللواء محمود شعراوي بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

وشدد شعراوي على ضرورة إعداد جدول زمني لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، لافتا إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

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