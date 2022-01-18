بعد قليل.. الأطباء تحقق مع خالد منتصر في أزمة وفاة الإبراشي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، إن اللجنة قررت فتح تحقيق مع الدكتور خالد منتصر؛ في الشكوى التي قدمها أحد الأطباء بشأن اتهامه بالتشهير به في واقعة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأضاف عميرة، لمصراوي، أمس الاثنين، أنه تقرر استدعاء منتصر غدًا (اليوم الثلاثاء) وسؤاله عن الاتهامات التي وجهها للدكتور شريف عباس استشاري الكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المعالج للإبراشي في العزل المنزلي.

وأشار إلى إجراء التحقيق اليوم مع "عباس" بشأن تلك الأزمة أيضًا؛ ومحاولة الوصول للحقيقة، في حضور مستشار اللجنة.