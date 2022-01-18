هدم بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. نائب المحافظ يوجه رسالة مهمة للأهالي

10:54 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وجه إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، رسالة طمأنة للمواطنين من أهالي وسكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب.

كانت المحافظة أعلنت عن إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر من أجل تنفيذ مخطط تطوير لهما وعرضت مقابل ذلك عدة خيارات على الأهالي.

وقال صابر، لمصراوي، إنه لن يتعرض أي مواطن للظلم في عملية التطوير المزمع تنفيذها في المنطقة.

وأضاف نائب المنطقة الشرقية بالقاهرة أنهم سيواصلون التفاوض والجلوس مع الأهالي بشكل مستمر حتى الوصول إلى نتيجة مرضية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مصالح المواطنين وألا يضار أحد منهم.

وشدد نائب محافظ القاهرة على أنه لن يتم تنفيذ أي إزالة قبل التفاهم مع السكان في المناطق المستهدفة والتأكد من حصولهم على التعويضات.

واختتم إبراهيم صابر: جميع السكان سيحصلون على حقوقهم قبل بدء تنفيذ المشروع، مؤكدا: لازم ندي للناس حقوقها الأول وبعدين نبدأ ننفذ.

هدم بلوكات بمدينة نصر محافظ القاهرة إبراهيم صابر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..أمطار وصقيع وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا