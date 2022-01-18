أمطار وصقيع وثلوج.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 18 يناير إلى الأحد 23 يناير، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

الثلاثاء:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30 %تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء:

-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث ( 40: 50% تقريبا).

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة::

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن لفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

- شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 في 8 صباحا تقربيا.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.