مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

04:00 ص الثلاثاء 18 يناير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثا 18/1/2022، الموافق 15 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 2:58 مساءً

أذان المغرب 5:18 مساءً

أذان العشاء 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

موعد أذان العصر 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب 5:20 مساءً

موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 2:53 مساءً

موعد أذان المغرب 5:13 مساءً

موعد أذان العشاء 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً

موعد أذان العصر 3:01 مساءً

موعد أذان المغرب 5:23 مساءً

موعد أذان العشاء 6:39 مساءً

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مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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