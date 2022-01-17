دون كروت شحن.. ننشر مواصفات ومميزات عداد الكهرباء والمياه بالعاصمة الإدارية (أسعار وخصائص)​

10:55 م الإثنين 17 يناير 2022
دون كروت شحن.. ننشر مواصفات ومميزات عداد الكهرباء والمياه بالعاصمة الإدارية (أسعار وخصائص)​

عداد الكهرباء مسبق الدفع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبد الناصر:

تشهد مدينة العاصمة الإدارية أحدث الأنظمة في المشروعات والمرافق والطرق، ومن ضمن الأشياء المميزة والجديدة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، والتي تستخدم لأول مرة في مصر.

أعلن المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم، بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مواصفات العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز التي سيتم تركيبها في مشروعات العاصمة الإدارية، وجاءت على النحو التالي:

- جميع العدادات فولي سمارت.

- التعامل من خلال الأبلكيشن المخصص من شركة العاصمة الإدارية للملاك.

- يتم شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك من خلال الموبايل.

- العدادات ليس لها كروت شحن.

- العدادات ضد العبث والتلاعب.

- أي محاولة لفتح الغطاء أو للتلاعب يُعطى إنذار للمالك وشبكة التحكم.

- غلق العداد حالة التلاعب أو فتح الغطاء الخاص به.

- إنذار حالة وجود أي تسريب أو تغير في نمط الاستهلاك.

- سعر عداد الكهرباء 10 آلاف جنيه.

- سعر عداد المياه 12 ألف جنيه.

- سعر عداد الغاز 7 آلاف و500 جنيه تقريباً.

اقرأ أيضًا:

7 طرق.. مهلة لإدخال قراءات عدادات المياه

عداد الكهرباء العاصمة الإدارية الغاز المياه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس |الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا