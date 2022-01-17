للسيطرة على أعداد الكلاب.. جهاز أكتوبر ينفذ حملة تطعيمات وتوجيه لسكان المدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز أكتوبر، إن حملات التطعيم والتعقيم والإطلاق لكلاب الشوارع في مدينة ٦ أكتوبر ما زالت مستمرة، حيث يتم ذلك بالتعاون بين جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء والاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان.

وأكد النجار، أنه يتم اتباع الأسلوب العلمي الرحيم للسيطرة على أعداد كلاب الشارع في جميع أحياء المدينة، وتم تعقيم وتطعيم ٥١١ كلب تم إرجاعها منهم عدد ٣١٩ إلى نفس مناطق تواجدها السابق لذا على المواطنين المتضريين كتابة المناطق السكنية التي بها شكوى من هذا الأمر.

وأوضح رئيس الجهاز، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان للقضاء على ظاهرة كلاب الشوارع من خلال التعقيم وطبقًا للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع وتم تحديد الأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين لجهاز المدينة لذا على المواطنين المتضريين كتابة المناطق السكنية التي بها شكوى من هذا الأمر حيث يتم العمل بشكل متوازي على محورين.

الأول: مسح شامل لكل حي على حده.

والمحور الثاني: التعامل مع شكاوى المواطنين لأي مكان، وتم تحديد أيام (السبت والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع وتم تنسيق العمل مع مسئولى الجهاز واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في هذا الشأن.​