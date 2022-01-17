رئيسة "القومي لحقوق الإنسان" تؤكد أهمية مجلس الشيوخ في توسيع دعائم الديمقراطية

(أ ش أ):

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أهمية مجلس الشيوخ في توسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وقالت خطاب - خلال لقائها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ - إن الغرفة الثانية للبرلمان تمكنت من القيام بدور فعال منذ إنشائها جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، حيث نجحت في صياغة ومناقشة عدد من التشريعات الهامة سواء التي قدمتها الدولة أوالتي تم اقتراحها من الأعضاء إلى جانب القيام باختصاصاتها الدستورية ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

من جهته، رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالسفيرة مشيرة خطاب، مقدما لها التهنئة بتوليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشكيل المجلس الذي قدم إليه من مجلس النواب، موكدا أهمية دور المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع تطلع الدولة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت خلال الفترة الماضية.

وأشار عبدالرازق، إلى أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يضم عددا كبيرا من الخبرات والشخصيات القادرة على النهوض بدور المجلس، ومساعدة الدولة في تنفيذ رؤيتها في مجال حقوق الإنسان.