وزير السياحة: 2022 عام استثنائي لقطاع الآثار في مصر​

08:45 م الإثنين 17 يناير 2022
وزير السياحة: 2022 عام استثنائي لقطاع الآثار في مصر​

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

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(أ ش أ):

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن عام 2022 هو عام استثنائي بالنسبة لقطاع الآثار في مصر.

وأضاف الدكتور العناني، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الأثريين مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية أن قطاع الآثار يحتفل عام ٢٠٢٢ بمرور ٢٠٠ سنة على نشأة علم المصريات وهو سر اكتشاف اللغة الهيروغليفية عام ١٨٢٢ ومرور ١٠٠ سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر ١٩٢٢.

وأوضح أن الوزارة في ٢٠٢٠ كانت تطمح في انطلاقة كبيرة في مجال الآثار والسياحة إلا أن وباء الكورونا اجتاح العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كان لها قرار استراتيجي واضح بعدم التوقف عن النشاط وتحقيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الصحة والحفاظ على معدلات العمل، مؤكدا أن السياحة عادت لمعدلات عالية بحلول نهاية عام 2021.

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Asha
خالد العناني وزارة السياحة والآثار قطاع الآثار

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