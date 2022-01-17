نقيب الأشراف: مصر تشهد نهضة حقيقية في عهد الرئيس ضمن رؤية "2023"

كتب - محمود مصطفى:

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن مصر تشهد طفرة ونهضة حقيقية في شتى المجالات على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعرب خلال مداخلته لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية صدى البلد، الاثنين، عن تقديره للنجاح الباهر الذي حققه منتدى الشباب الذي عقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرة الشباب في النهوض بالوطن.

وأِشار نقيب الأشراف، إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مساجد ومقامات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان له مردود كبير داخل مصر وخارجها، وأبدى سفراء بعض دول العالمين العربي الإسلامي إعجابهم بذلك، عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور إلى نقابة الأشراف، وعبروا عن شكرهم للرئيس السيسي لاهتمامه بتطوير مساجد آل البيت.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن تم عقد لقاء منذ فترة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة "مساجد" لتطوير مساجد آل البيت، ومجموعة من رجال أعمال وشخصيات عامة بحضور الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وممثلين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم توقيع بروتوكولات لتطوير مساجد آل البيت والمقامات والمناطق الأثرية المُحيطة بها، ما سيكون له مردود كبير لزيارات المُحبين والمُريدين من داخل وخارج مصر.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة بنقابة الأشراف، يرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، لمد مؤسسة مساجد بالمعلومات الموثقة والتاريخية عن آل البيت.