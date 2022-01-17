الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبوظبي

08:12 م الإثنين 17 يناير 2022
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بأبوظبي

الأزهر الشريف

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كتب - محمود مصطفى:​

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الاثنين، تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة؛ قيادة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ الإمارات، وأن يجنِّب أهلها كل مكروه وسوء، واثقا بأن الإمارات ستبقى أنموذجا وواحة للتسامح والإخاء والأمن والأمان مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا وداعيا للمصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الشريف أبوظبي مليشيا الحوثي الإمارات

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