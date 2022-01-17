المفتي يدين بشدة اعتداءات الحوثيين على مطار أبو ظبي: عمل إرهابي حقير



كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومَ الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ مما أدَّى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له، الاثنين، أهمية الوقوف صفًّا واحدًا لدعم أشقائنا بدولة الإمارات الشقيقة، ضد الهجمات الإرهابية الحقيرة والخسيسة التي تضاف إلى سجلات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشدَّد المفتي على أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وأن مآل عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها وترويعها للآمنين والأبرياء إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية الساعية لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.

وأكد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية لكافة ألوان الاعتداءات الإرهابية وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.