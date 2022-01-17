الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد: تكاثر السحب على كافة الأنحاء

06:23 م الإثنين 17 يناير 2022
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب على كافة أنحاء البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على المناطق الرطبة والتي تسمح بذلك كما تبقي فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشماليه.

وأضافت الأرصاد على صفحته عبر وقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنشط رياح شمالية باردة على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد تزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

وتابعت هيئة الأرصاد: "تستمر هذه الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع".

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