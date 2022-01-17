وزير الزراعة: الدولة تنفذ العديد من المبادرات لصغار المزارعين ضمن "حياة كريمة"

05:25 م الإثنين 17 يناير 2022
وزير الزراعة: الدولة تنفذ العديد من المبادرات لصغار المزارعين ضمن "حياة كريمة"

السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث معهم كيفية النهوض بالثروة الحيوانية.

وأكد القصير، في بيان له اليوم، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي؛ نظرًا لأهميته في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار وزير الزراعة إلى العديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليًّا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقًا من مبادرة حياة كريمة.

وأكد القصير ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعي؛ لتحقيق مردود اقتصادي عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وتناول اللقاء كذلك آخر مستجدات مشروع البتلو؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين نحو 435 ألف رأس ماشية بإجمالي 6.5 مليار جنيه؛ بتمويل ميسر 5% .

وشدد وزير الزراعة على تسهيل إجراءات تراخيص أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية.

وتناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنة.

وبلغ عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن 160 مركزًا من المرحلة البالغ عددها 205 مراكز بإجمالي تمويل 347 مليون جنيه بالقروض الميسرة 5%.

ولفت القصير، إلى التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلًا على المواطنين.

ووجه وزير الزراعة، وجه بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان.

وزارة الزراعة السيد القصير الثروة الحيوانية

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