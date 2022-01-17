الأطباء: التحقيق مع خالد منتصر غدًا في أزمة الإبراشي

04:52 م الإثنين 17 يناير 2022
الأطباء: التحقيق مع خالد منتصر غدًا في أزمة الإبراشي

الدكتور خالد منتصر

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، إن اللجنة قررت فتح تحقيق مع الدكتور خالد منتصر؛ في الشكوى التي قدمها أحد الأطباء بشأن اتهامه بالتشهير به في واقعة وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وأشار "عميرة" في تصريحات لمصراوي، إلى أنه من المقرر استدعاء منتصر غدًا وسؤاله عن الاتهامات التي وجهها للدكتور شريف عباس استشاري الكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المعالج للإبراشي في العزل المنزلي.

ولفت إلى التحقيق غدًا مع "عباس" بشأن تلك الأزمة أيضًا؛ ومحاولة الوصول للحقيقة، في حضور مستشار اللجنة.

خالد منتصر وائل الإبراشي شريف عباس نقابة الأطباء تحقيقات وفاة الإبراشي

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