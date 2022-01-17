عبد الله عصر رئيساً للجنة القيم بـ"الشيوخ"

04:12 م الإثنين 17 يناير 2022
عبد الله عصر رئيساً للجنة القيم بـ"الشيوخ"

المستشار عبد الله عصر

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كتب- مصراوي:
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة القيم بالمجلس خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن اللجنة العامة وافقت على تشكيل لجنة القيم؛ حيث جاء النائب عبد الله أمين عصر رئيسًا وصفته مستقلًّا وليس تابعًا للأحزاب.

وفي ما يلي تشكيل لجنة القيم:
محمد فهمي محمد صالح
هارون أبو سحلى
سهير عبد السلام
أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان
أحمد صبيح محمد خشانة
خالد أبو الوفا محمد محمد
وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر "وليد هويدي"
محمد السعيد محمد عريبي
خالد محمد عبد المنعم قنديل
فرج موسى على زاهر
محمد أحمد حسن علي الرشيدي
محمد يحيى حسين عزمي
محمد وجيه عبد الله خالد
حنا جريس

مجلس الشيوخ عبد الله عصر عبد الوهاب عبد الرازق لجنة القيم

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