الجيش المصري يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط متفوقا على تركيا وإيران وإسرائيل

04:09 م الإثنين 17 يناير 2022
الجيش المصري يحتل المركز الأول في الشرق الأوسط متفوقا على تركيا وإيران وإسرائيل

الجيش المصري

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كتب- محمد سامي:

نشر الموقع العالمي جلوبال فايرز، المختص ببحث ترتيب القوى العسكرية وأقوى الجيوش لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2021، من الأقوى إلى الأضعف.

ووفقا للترتيب احتلت مصر المركز الأول متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني وإيران في المركز الثالث، وإسرائيل في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس.

وجاءت سوريا في المركز الثامن متقدمة على جيوش قطر والأردن والكويت وجاء في المركز الخامس عشر الجيش اللبناني.

واعتمد موقع جلوبال فاير باور في تصنيفه على 50 عاملا ساهمت في تقدم الجيوش أو تأخرها، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.

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الجيش المصري المركز الأول الشرق الأوسط الموقع العالمي جلوبال فايرز ترتيب القوى العسكرية أقوى الجيوش

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