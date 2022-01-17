استمرار مبادرة «ثقافتك كتابك» للعام الثاني في معرض الكتاب

كتب- مصراوي:

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باستمرار مبادرة «ثقافتك كتابك» في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يأتي ذلك بحسب بيان، واستثمارا لنجاح للمبادرة التي تم إطلاقها الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تضم المبادرة مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (۲۰) عشرين جنيها، وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة التي هي أساس بناء الإنسان وتوسيع مداركه.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.