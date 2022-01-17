الطقس غدا.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وتكشف موقف القاهرة
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء على كافة المناطق.
وجاءت تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بحسب كل منطقة على النحو التالي:
شبورة وغيوم على القاهرة الكبرى
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.
- يكون الطقس غائما جزئيا بالإضافة إلى وجود الشبورة المائية.
حالة الطقس غدا على الوجه البحري
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري.
- يكون الطقس غائما جزئيا إلى الشبورة المائية.
طقس السواحل الشمالية الغربية غدا
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية.
- توجد غيوم وأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى جانب نشاط الرياح.
طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
- يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا ويصل حد الصقيع.
- يكون الطقس غائما جزئيا مع وجود شبورة مائية.
طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
- يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على هذه المناطق.
- توجد غيوم جزئية وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
الطقس غدا على شمال الصعيد
- يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.
- يسود طقس غائم جزئيا مع وجود شبورة مائية.
حالة الطقس على جنوب الصعيد
- يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.
- يسود طقس غائم جزئيا.
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