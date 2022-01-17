الطقس غدا.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية وتكشف موقف القاهرة

02:57 م الإثنين 17 يناير 2022
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء على كافة المناطق.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بحسب كل منطقة على النحو التالي:

شبورة وغيوم على القاهرة الكبرى

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.

- يكون الطقس غائما جزئيا بالإضافة إلى وجود الشبورة المائية.

حالة الطقس غدا على الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري.

- يكون الطقس غائما جزئيا إلى الشبورة المائية.

طقس السواحل الشمالية الغربية غدا

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية.

- توجد غيوم وأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى جانب نشاط الرياح.

طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا ويصل حد الصقيع.

- يكون الطقس غائما جزئيا مع وجود شبورة مائية.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على هذه المناطق.

- توجد غيوم جزئية وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس غدا على شمال الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يسود طقس غائم جزئيا مع وجود شبورة مائية.

حالة الطقس على جنوب الصعيد

- يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

  • يسود طقس غائم جزئيا.
  • 11
الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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