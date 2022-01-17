الإفتاء تتبرأ من تحريم حفلات الخطوبة: لم تصدر عنّا وصاحبها لا يعمل بالدار

02:48 م الإثنين 17 يناير 2022
الإفتاء تتبرأ من تحريم حفلات الخطوبة: لم تصدر عنّا وصاحبها لا يعمل بالدار

دار الإفتاء المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب - محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما أثير عن تحريمها لحفل الخطوبة على لسان أحد أمناء الفتوى بها، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الاثنين، أنه نشر على "بعض" المواقع الإخبارية خبرا بعنوان (دار الإفتاء المصرية تحرم حفل الخطوبة) وفيه تصريحات على لسان أحد الدعاة، لم يصدر عنها، مشيرة إلى أن الداعية الذي تم ذكر اسمه لا يعمل أمينا للفتوى بالدار، كما ذكر في الخبر.

كان الدكتور سالم عبدالجليل، قال إن حفل الخطوبة مخالف للشرع، مشيرًا إلى أن الخطبة يحب أن تقام في أضيق الحدود بين أهل الجانبين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رحلة أمل»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الأحد، أن الشاب لا يأخذ شيئًا مما قدمه إلى مخطوبته؛ إذا كان فسخ الخطبة من جانبه مع عدم وجود سبب جوهري لذلك، مؤكدًا أن القاعدة الهامة التي وضعها الإمام مالك تمنع التلاعب بالفتيات ودخول الشباب المنازل دون تكبد خسارة أو غرامة على الترك.

حفلات الخطوبة دار الإفتاء سالم عبد الجليل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1197

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

998

متعافون اليوم

400076

إجمالي الإصابات

22148

إجمالي الوفيات

333529

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أعراض أوميكرون.. هل تغيّر الصوت من ملامح الإصابة بمتحور كورونا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا