محافظ القاهرة: صرف شهر مكافأة لهذه الفئة من العاملين بهيئة النظافة

02:46 م الإثنين 17 يناير 2022
محافظ القاهرة: صرف شهر مكافأة لهذه الفئة من العاملين بهيئة النظافة

مكافأة للعاملين بهيئة النظافة

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كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صرف شهر مكافأة للفنيين العاملين بالورش المتوسطة بمجمعات جراجات هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، يأتي ذلك تقديرا لجهودهم في إصلاح السيارات المعطلة بالهيئة بالجهود الذاتية دون اللجوء لعمل إصلاحات خارجية كانت تكلف الهيئة مبالغ كبيرة محققين وفورات مالية كبيرة للهيئة.

خالد عبد العال مكافأة العاملين هيئة النظافة جراجات النظافة

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