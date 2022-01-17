محمد رشاد: معرض القاهرة شجع باقي معارض الكتب على العمل

تصوير- علاء أحمد:

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن وزيرة الثقافة أوفت بوعدها في إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده.

وأضاف: معرض القاهرة يهتم بحل وتحقيق مطالب الناشرين نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها صناعة النشر، واكتشفنا أن ٣٤% خرجوا من سوق العمل، ولذلك فإن معرض القاهرة شجع باقي المعارض العربية على الاستمرار في العمل.

وأكمل: سيظل معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر معرض في المنطقة، وذلك منذ اليوبيل الذهبي للمعرض.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) ۲۹۲ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) ۸۹ دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) ۹۷ دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) ٤٩ ناشرا، وعـدد الناشرين العرب ۲۹۸ ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة ٢، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.